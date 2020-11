Eduardo Pazuello sobre a COVID-19: 'Não estou completamente recuperado'

ME

'É uma doença complicada', disse Pazuello, em contraste com o que pensa Bolsonaro, que menospreza o impacto do novo coronavírus presenciais no comando do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (11/11), após se recuperar de uma infecção causada pelo novo coronavírus. Ao participar do primeiro evento depois de retomar as atividades profissionais, o general disse que ainda não está "completamente recuperado" e ressaltou que a COVID-19 é uma doença "complicada". O ministro de Saúde, Eduardo Pazuello, retomou os trabalhosno comando do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (11/11), após se recuperar de uma infecção causada pelo novo coronavírus. Ao participar do primeiro evento depois de retomar as atividades profissionais, o general disse que ainda não está "completamente recuperado" e ressaltou que a COVID-19 é uma doença "".





recuperado. É uma doença complicada. É difícil você voltar ao normal, mas a gente já consegue trabalhar um pouquinho. Já é um primeiro dia de atividades no trabalho", afirmou ao participar do lançamento da campanha Novembro Azul – que visa à conscientização dos homens para o câncer de próstata por meio de exames preventivos. "Não estou completamente. É uma doença complicada. É difícil você voltar ao normal, mas a gente já consegue trabalhar um pouquinho. Já é um primeiro dia de atividades no trabalho", afirmou ao participar do lançamento da campanha Novembro Azul – que visa à conscientização dos homens para o câncer de próstata por meio de exames





É o primeiro dia de trabalho presencial de Pazuello depois da infecção. Ao testar positivo para o novo coronavírus, em 21 de outubro, ele chegou a ser internado em dois hospitais. Primeiro, numa unidade de saúde particular, em Brasília, para só então ser transferido para o Hospital das Forças Armadas (HFA). O general teve alta do HFA na última semana, em 3 de novembro, quando recebeu diagnóstico negativo para covid-19.





No evento de lançamento da campanha do Novembro Azul, agradeceu os votos de recuperação que recebeu e também à imprensa pela cobertura durante o período em que esteve distante do ministério.





Pazuello fará a primeira viagem de trabalho, neste pós-retorno, na próxima sexta-feira (13/11), para Ribeirão Preto (SP), junto com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Segundo fontes ouvidas pelo Correio Braziliense, eles visitarão uma fábrica de vacinas. Em ambas as agendas, ainda não há compromissos oficiais.