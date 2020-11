Eleições 2020: Polícias irão usar drone para combater crimes eleitorais

Delegacias que compõem a área da Regional em Pará de Minas atenderão durante todo o pleito, com suas equipes completas, contando com delegado, escrivão e investigador (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou nesta terça-feira (10) o plano de ação, em conjunto com a Polícia Militar (PMMG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), visando à prevenção e à repressão de crimes eleitorais na área de abrangência da Delegacia Regional em Pará de Minas, cidade localizada no Centro-Oeste mineiro. As eleições municipais acontecem neste domingo (15).





A novidade ficará por conta do uso de drones durante as eleições tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, na prevenção dos crimes eleitorais. O equipamento proporcionará uma visão de maior alcance aos policiais que atuarão na ponta, nas sessões eleitorais.





Em entrevista coletiva, o delegado regional Carlos Henrique Gomes Bueno explicou que todas as delegacias que compõem a área da Regional em Pará de Minas atenderão durante todo o pleito, com suas equipes completas, contando com delegado, escrivão e investigador.





“A Delegacia Regional possui unidades policiais nos municípios de São Gonçalo do Pará e Papagaios, sendo que essa delegacia atende ainda o município vizinho de Maravilhas. Além disso, foi montado um esquema especial de divisão das equipes para os demais municípios. Serão enviados policiais civis para São José da Varginha, Pequi, Onça de Pitangui e Igaratinga”, explicou Bueno.





De acordo com o tenente da Polícia Militar Bernardo Wenceslau, a corporação também contará com equipes reforçadas em toda a região. Já o promotor de Justiça com atuação eleitoral, Renato de Vasconcelos Faria, destacou a interação entre as Forças de Segurança, que propiciará um ambiente de tranquilidade para o eleitor e os candidatos.