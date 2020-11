'Cadeia é muito pouco para canalhas que fazem politicagem com a vacina', diz Ciro Gomes sobre Bolsonaro; veja essa e outras críticas ao presidente

Além de Ciro Gomes, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PcdoB), também não gostou da atitude do presidente. “163.000 mortos no Brasil. E Bolsonaro fala que “ganhou” ? Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no nosso país.”





O deputado federal Alessandro Molon (PSB), também afirmou que para Bolsonaro, "tudo não passa de uma disputa com seus desafetos para ver quem 'ganha'".



"Nessa briga infantil, quem perde são os familiares dos 162 mil mortos e os brasileiros que se arriscam diariamente, em meio à crise, para botar comida na mesa. Crueldade!."



O também deputado federal Marcelo Freixo do (PSOL) chamou o presidente de “pior do mundo”.



“Além de ser o pior presidente do mundo, Bolsonaro é um ser humano desprezível. Quer fazer uma guerra ideológica com uma vacina, negando a ciência e levando as pessoas à morte”, escreveu.

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), também entrou na onda de críticas. Ela afirmou que que Bolsonaro precisa ser "interditado".

“Bolsonaro comemora suspensão da Anvisa dos testes da Coronavac como se fosse disputa política. Diz que ganhou com 160 mil mortos e 5,4 mi de infectados? Esse homem precisa ser interditado. Genocida! O que interessa é se a vacina tem eficácia e não origem. Defendemos a saúde do povo!”, escreveu.

Logo após a repercussão, o PSDB, pardido de João Doria, soltou uma nota onde lamentou a fala de Bolsonaro e afirmou que o presidente demonstrou "estar do lado do vírus".



"A atitude do presidente é mais uma prova de que coloca suas pretensões políticas acima de todos e realmente não se importa com a vida dos brasileiros. Cada vez mais ele parece estar do lado do vírus", argumentou a legenda do governador de São Paulo.





Entenda





Os comentários foram feitos após o presidente utilizar as redes sociais para comemorar ações de seu governo.



Ao ser questionado sobre a vacina por um usuário, Bolsonaro relembrou seu desentendimento com Dória e ainda disse, sem provas, que o imunizante causava “morte, invalidez, anomalia”.





“Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha."

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa