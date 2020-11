Bolsonaro questiona prefeitos que 'fecharam cidades' e lideram pesquisas

Bolsonaro é contrário ao isolamento social e defende flexibilização de atividades em meio à pandemia (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República)













Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte. Assim como Covas, Kalil defendeu o chamado "isolamento social horizontal" durante parte do ano. Outro nome forte para reeleição é(PSD), prefeito de Belo Horizonte. Assim como Covas, Kalil defendeu o chamado "isolamento social horizontal" durante parte do ano. O chefe do Executivo belo-horizontino tem 62% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Ibope também dessa segunda





“Vão votar nos mesmos candidatos a governador, impressionante, nos mesmos candidatos a prefeito que fecharam as cidades. Vão votar nos mesmos caras. Eu não sei o que fazer, fazer o quê? Tem gente que gosta dessa opressão”, disse Bolsonaro, anteriormente, na mesma conversa.





Candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D’Ávila (PCdoB) também foi alvo de críticas diretas de Bolsonaro durante a conversa. Segundo pesquisa Ibope divulgada em 29 de outubro, a comunista lidera com 27% das intenções de voto.





“Eu nunca vi o comunismo dar certo em nenhum lugar do mundo, aí o pessoal quer eleger uma prefeita do PCdoB”, também disse Bolsonaro. O presidente fará, desde essa segunda até as vésperas das eleições, divulgação nas redes sociais de candidatos que ele apoia.





O primeiro turno das eleições municipais de 2020 acontece no domingo. Já o segundo, nas cidades em que isso for necessário, será realizado em 29 de novembro.

(sem partido) questionou algunsque, segundo ele, “fecharam as cidades” durante ae lideram asde intenção de voto. O governante chegou a citar algumas cidades, como São Paulo, ao comentar o fato e as eleições municipais no geral.