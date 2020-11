Minas Novas: Oposição acusa prefeito de manobrar por candidatura única

Vista parcial da cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)





Mas, no dia 24 de outubro, Roger Castro renunciou à candidatura. Em carta dirigida à comunidade, ele relatou que tinha registrado o seu nome na sucessão municipal somente para evitar que a cidade tivesse uma candidatura única a prefeitura. “Assumi a candidatura ao cargo de prefeito para aguardar a decisão judicial, que poderia dar ao meu pai o direito de exercer a sua cidadania”, afirmou.





Ao substituir Roger Castro como candidato da oposição, José Pedro Cordeiro, também em carta dirigida à população de Minas Novas, afirmou que decidiu entrar na disputa para impedir “o risco de chapa única na disputa da prefeitura, o que, segundo ele, seria uma “ameaça à democracia”.





Cordeiro disse que, além do PTB, outro partido que se preparava para disputar as eleições em Minas Novas e que era constituído por pessoas da oposição teve a executiva destituída e passou ser controlado pela situação no município: o PSB.





Câmara Municipal



O empresário, que é dono de uma rádio na cidade, afirma que, com as articulações e manobras do atual prefeito de Minas Novas, a situação conta com 90 candidatos a vereador, enquanto a oposição tem somente 10 candidatos a Câmara Municipal.





Ele declarou ainda que, na atual legislatura, o prefeito Aécio Guedes Soares conta com o apoio dos 13 vereadores da cidade. Com isso, argumenta, foram impedidas a formalização e a investigação de denúncias contra a atual gestão da prefeitura por parte da Câmara Municipal de Minas Novas.





Na carta aberta à população, José Pedro afirma que a sua entrada na disputa da prefeitura também visa a eleição de vereadores por parte da oposição. “No meu entendimento, uma candidatura única para eleger 13 vereadores e prefeito de um só lado configura um grande risco para democracia e, com certeza, um regime totalitário, abrindo brechas para perseguições de pessoas que pensam diferente”, sustenta.





A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o atual prefeito de Minas Novas e candidato à reeleição, Aécio Guedes Soares. Ele concorre a um segundo mandato pela Coligação Minas Novas Cada Vez Melhor, que reúne os partidos Republicanos, PP, PSD, Avante, PT, PTB, DEM, PSB, PV e Pros.

