Bolsonaro grava vídeo de apoio à reeleição de Crivella após reunião com o prefeito do Rio

Bolsonaro havia alertado que escolha do nome de Crivella era polêmica, mas que seria feita (foto: Marcos Corrêa/Planalto) Bolsonaro recebeu na manhã desta sexta-feira (30/10) o candidato à reeleição para prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e a esposa dele, Sylvia Jane, para um café da manhã no Palácio Alvorada.



O chefe do Executivo ainda gravou, com o prefeito carioca, um vídeo para o programa oficial da campanha, em apoio ao candidato. O encontro ocorre um dia depois de Bolsonaro ter demonstrado um tímido apoio a Crivella, na live semanal transmitida pelas redes sociais.









"Eu estou aqui com um nome que dá polêmica, porque o Rio de Janeiro sempre é polêmico, né? Estou aqui com o Crivella, está certo?", disse o presidente na live. "Conheço ele há muito tempo. Foi deputado federal comigo, depois foi ser senador, prefeito do Rio de Janeiro, é autor de uma proposta de emenda à Constituição, tem uns sete, oito anos, que passou a permitir que os militares das Forças Armadas pudessem exercer também a profissão de saúde, né? Fosse médico, enfermeiro, (que) pudesse acumular também. Foi tenente do Exército, serviu por oito anos no batalhão de Barra Mansa, na época", enumerou.





No entanto, ao recomendar a reeleição do prefeito ao cargo, Bolsonaro disse que "quem não quis quiser votar nele, tudo bem".





"Nós sabemos que tem mais dois nomes lá concorrendo. Uma lá, que é de um partido X, está já... o tal do Ciro Gomes falou que, se ela ganhar, vai ser o chefe da Casa Civil dela. E outro, vocês conhecem também, eu não quero tecer críticas, é um bom administrador, mas eu fico aqui com o Crivella. E não tem muita polêmica não, quem não quiser votar nele fique tranquilo, tá certo? Não vamos criar polêmica, não vamos brigar entre nós por causa disso daí, porque eu respeito os seus candidatos também", concluiu.