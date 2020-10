Manifestantes encenam fuga da vacina obrigatória e do 'vilão' João Dória; veja vídeo

'Dia 1°, manifestação nacional contra contra a obrigatoriedade da vachina (sic)', convoca manifestante em Brasília (foto: Reprodução Twitter)

Vídeo: Manifestantes encenam fuga da vacina obrigatória e do 'vilão' João Dória: https://t.co/OR5yE82YYH pic.twitter.com/xDZwbzUwe3 %u2014 Estado de Minas (@em_com) October 30, 2020





Nas imagens, apoiadores do presidente aparecem correndo de um homem que interpreta Dória. Ao lado dele, uma mulher vestida com indumentária semelhante a de profissionais de saúde segura uma seringa gigante e finge ameaçar os demais integrantes do ato.





Didática, uma das participantes narra a performance.





“O povo correndo pedindo socorro ao nosso presidente. Dória, querendo obrigar o povo a (tomar) vacina. O povo diz não”, descreve a mulher, que termina fazendo uma convocação. “Dia 1°, manifestação nacional contra contra a obrigatoriedade da vachina (sic)”.

, em Brasília, foi palco de um protesto com toques teatrais nessa quarta-feira (29). Um grupo de manifestantes encenou, no local, a fuga daobrigatória contra a, medida defendida pelo governador de São Paulo, João Dória (PSDB), desafeto político do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ofoi registrado em vídeo, que circula nas redes sociais.