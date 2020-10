Bolsonaro pede que agricultores não exportem tanto: 'Tem que ficar um pouquinho no Brasil'

Jair Bolsonaro pede a produtores de soja que exportem menos (foto: Agência Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu nesta terça-feira (27) a um grupo de apoiadores ligados ao agronegócio que não exportem toda a produção. Segundo o chefe do Executivo federal, se o setor da soja exportar todo o produto, isso poderá desajustar o preço do óleo no país. A declaração foi dada em frente ao Palácio do Planalto. (sem partido) pediu nesta terça-feira (27) a um grupo de apoiadores ligados aoque não exportem toda a produção. Segundo o chefe do Executivo federal, se o setor daexportar todo o produto, isso poderá desajustar o preço do óleo no país. A declaração foi dada em frente ao









Diante das declarações do presidente, um dos apoiadores que estava no local discordou e afirmou que o ano de 2020 “foi o melhor para o setor”.



O presidente ignorou a fala e respondeu com outra pergunta, questionado o agricultor quais grãos ele armazenava. “Vocês estão exportando tudo ou tá ficando um pouco aqui? Tem que ficar um pouco aqui. Tem que ficar, senão bagunça o preço do nosso óleo de soja”, argumentou.





Bolsonaro se encontra nesta terça como representantes do setor produtivo da soja, liderados pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na pauta, está prevista a discussão sobre a perspectiva para a próxima safra.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina