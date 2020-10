'Tem gente que é expert em tentar destruir o governo', diz Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro citou no Twitter uma série de medidas provisórias que caducaram no Congresso (foto: Nelson Almeida/AFP)

Tem gente que é expert em tentar destruir o governo. Que o digam as MPs caducadas:



-Liberdade estudantil

-Liberdade do futebol

-Bolsa família

-Regularização fundiária

-Balancete empresarial

-Anti imposto sindical — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) October 25, 2020

O deputado federal(PSL-SP) citou em sua conta oficial no Twitter uma série deque caducaram no Congresso e escreveu que "tem gente que éem tentar destruir o governo".A manifestação do parlamentar é um crítica ao presidente da Câmara,(DEM-RJ), e um reforço no apoio público que vem dando ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ontem, Maia acusou Salles de querer destruir o governo. "O ministro, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo", escreveu Maia, também no Twitter.Salles e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, vêm protagonizando o mais recente atrito dentro do governo, que já ocorria nos bastidores e foi tornado público nesta semana após Salles usar as redes sociais para se posicionar. Salles se referiu ao ministro Ramos como "Maria Fofoca".Neste sábado, um movimento coordenado de parlamentares reforçou o apoio a Ramos. Além de Maia e outras lideranças partidárias e do governo no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também endossou a campanha em defesa de Ramos.Salles, por sua vez, conta com apoio da ala ideológica do governo e do deputado Eduardo Bolsonaro. Ontem, em entrevista ao, o chefe do Meio Ambiente deu o assunto como "encerrado".Dentre as Medidas Provisórias listadas por Eduardo, estão a da "Liberdade estudantil", que previa a retirada do monopólio da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) sobre a emissão de carteirinhas estudantis, que perdeu validade em fevereiro; a do 13º salário para o Bolsa Família, que caducou em março; a da regularização fundiária, que perdeu validade em maio; a do "balancete empresarial", que desobrigava as empresas de publicar seus balanços em jornais impressos e foi rejeitada em maio por uma comissão mista; a que impedia o desconto de contribuição sindical em folha, que perdeu a validade ainda em 2019; e a da "Liberdade do Futebol", que alterava as regras sobre direitos de transmissão de eventos esportivos e caducou neste mês.