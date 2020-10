Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte neste domingo (25/10)

Veja a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte nas Eleições 2020.

Alexandre Kalil (PSD): Sem compromissos públicos de campanha.





Áurea Carolina (PSOL): Gravação de propaganda eleitoral para televisão e redes sociais.





Bruno Engler (PRTB): Pela manhã, carreata saindo da Avenida Tereza Cristina e passando pelos bairros Betânia, Salgado Filho, Palmeiras, Vista Alegre, Nova Cintra, Bairro das Indústrias, Milionários e Barreiro.





Cabo Xavier (PMB): Pela manhã, reunião com equipe e coordenação geral de campanha.





Fabiano Cazeca (PROS): Reunião com equipe de campanha.





João Vitor Xavier (Cidadania): Gravação de propaganda eleitoral para televisão e rádio.





Lafayette Andrada (Republicanos): O candidato não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.





Luisa Barreto (PSDB): De manhã, visita ao comércio no bairro Cabana do Pai Tomás com candidato a vereador Lúcio Bocão. À tarde, ‘encãontro’ com candidata a vereadora Paula Camargos. À noite, show de jazz no Café com Letras da Savassi.





Marcelo Souza e Silva (Patriota): Pela manhã, caminhada no Bairro Santa Inês (sujeito a alteração em razão das condições climáticas).





Marília Domingues (PCO): Sem compromissos públicos de campanha.





Nilmário Miranda (PT): De manhã, gravação de propaganda eleitoral no Morro do Papagaio e carreata saindo da Avenida Magenta, no Bairro Vitória até a UMEI da Rua Santo Alberto, no Bairro São Marcos.





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Carreata com a candidata a vereadora Daniela Savassi. Após, encontro com lideranças religiosas da Regional Leste. À noite, encontro com lideranças da Região Noroeste.





Rodrigo Paiva (Novo): De manhã, manifestação em defesa do Parque do Rola Moça, em Brumadinho. À tarde, comemoração de aniversário no Mercado Novo, com presença do governador Romeu Zema.





Wadson Ribeiro (PCdoB): Pela manhã, caminhada com candidatos a vereador pelo PCdoB no bairro Alto Vera Cruz. À tarde, juntamente com a candidata a vereadora Santuza Rodrigues, carreata no bairro Caiçara e encontro com eleitores no bairro Aparecida.