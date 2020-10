Bolsonaro nega que Pazuello sofra pressão de ala militar

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 22, que não há pressão da ala militar do governo para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vá para a reserva. O general da ativa foi alvo de críticas após anunciar a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa, contrariando o discurso de Bolsonaro, que depois mandou cancelar o protocolo. "Não tem ala militar (no governo)", afirmou o mandatário em transmissão ao vivo. "Todos os ministros que trabalham comigo são pessoas que têm um compromisso com Brasil. Algum desentendimento acontece."



Mais cedo, em entrevista à rádio Jovem Pan, o mandatário disse que, por serem militares, ele e Pazuello sabem que "quando o chefe decide, o subordinado cumpre". Ele apontou "precipitação" do ministro em assinar o protocolo e falou da necessidade de ser informado sobre uma decisão "tão importante". Apesar disso, o presidente garantiu a continuidade do ministro cargo.



Na live desta quinta, Bolsonaro justificou que a vacina ainda não foi reconhecida pelo Ministério da Saúde e nem certificada pela Anvisa. "Queriam que comprasse 100 milhões de doses da vacina da China e a vacina não está pronta ainda."



Desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantã, a Coronavac contrapôs Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que anunciou a obrigatoriedade da vacinação no Estado.



Segundo o instituto, a Coronavac demonstrou ser o imunizante em desenvolvimento no mundo com o menor índice de efeitos colaterais. Os resultados de eficácia devem sair no fim do ano, conforme revelou reportagem do Estadão.



Obrigatoriedade



Durante a transmissão ao vivo, Bolsonaro reforçou ser contrário à vacinação obrigatória e questionou o posicionamento dos ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que geralmente não participam das lives do presidente. Pontes, que na quarta-feira, 21, disse concordar com a obrigatoriedade de vacinação em casos "testados e comprovados", mudou de opinião ao lado de Bolsonaro e disse que a vacina deveria ser "facultativa".



Segundo o presidente, a Anvisa "não vai correr" para aprovar uma vacina contra a covid-19. "Não vai autorizar vacina em 72 horas."



Embora tenha citado ações impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tornar a vacinação obrigatória, Bolsonaro disse não acreditar em uma decisão nesse sentido e voltou a dizer que o Programa Nacional de Imunização é competência do Ministério da Saúde. "É do Pazuello, que está muito bem. Estavam mal pra caramba, rapidamente tomou cloroquina e escapou da covid-19", afirmou o presidente. Diagnosticado com o novo coronavírus, Pazuello participou de live mais cedo junto ao chefe do Executivo.



O presidente chamou políticos que defendem a vacinação obrigatória de "aprendizes de ditadores" e de "figuras hipócritas e boçais". "Coca-Cola, Tubaína. Cada um toma o que bem entender."