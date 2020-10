Maia convoca nova sessão para próxima semana; obstruções devem continuar

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), convocou nova sessão da Casa para a próxima terça-feira, 27. Os impasses que barraram as votações marcadas para esta terça-feira, 20, no entanto, ainda persistem.



Parte do Centrão tem obstruído as sessões devido à disputa pela presidência da Comissão Mista do Orçamento (CMO). O posto é disputado pelo deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), aliado de Maia, e pela deputada Flávia Arruda (PL-DF), do grupo de Arthur Lira (PP-AL), apontado como possível candidato à presidência da Câmara em fevereiro em oposição ao DEM. Na prática, ter o controle da comissão pode aumentar o cacife eleitoral de um partido na disputa pelo comando da Casa.



A oposição, por sua vez, quer colocar em votação a medida provisória 1000/20. O texto estipula a redução do valor do auxílio emergencial pela metade. Os deputados querem manter o valor em R$ 600, enquanto alguns parlamentares evitam colocar o tema em pauta em véspera de eleição. Além disso, os partidos de esquerda também querem barrar o avanço da reforma administrativa.