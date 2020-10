Pesquisa mostra candidato de ACM Neto isolado na liderança em Salvador

Pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, entre os dias 16 e 19 de outubro, indica que o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), candidato apoiado pelo atual prefeito da cidade, ACM Neto (DEM), permanece inabalável na liderança da corrida eleitoral pela prefeitura de Salvador (BA). Na pesquisa estimulada, Reis ficou com 52,1% das intenções de voto dos soteropolitanos. Se a eleição fosse hoje, ele estaria eleito no primeiro turno.



A candidata apoiada pelo governador petista Rui Costa, Major Denice (PT), aparece em segundo lugar, bem distante do favorito, com 10,6% e tecnicamente empatada com o candidato Pastor Sargento Isidório (Avante), com 9,3%.



A candidata Olívia Santana (PCdoB) aparece com 4,3% das intenções, seguida por Cezar Leite (PRTB), com 2,7%; e Bacelar (Podemos), 2,4%. Hilton Coelho (PSOL), aparece com 1,5%; e Celsinho Cotrim (Pros) e Rodrigo Pereira (PCO) têm 0,4% cada um.



A situação do candidato Reis fica ainda mais confortável, quando a pesquisa afere a rejeição dos candidatos, já que o vice-prefeito é recusado por 11,3% dos eleitores soteropolitanos. O candidato do Avante tem o maior índice de rejeição entre os candidatos, com 42,4%.



O número de eleitores indecisos vem caindo em Salvador. Apenas 6,8% dos entrevistados ainda estão indecisos ou não responderam. Intenções em voto branco e nulo somam 9,6% das respostas.



O levantamento do Paraná Pesquisa, registrado com o código BA-00401/2020, entrevistou 820 eleitores e tem margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou menos. O intervalo de confiança é de 95%.