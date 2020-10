Damares sobre caso Robinho: 'Cadeia imediatamente, não tenho outra palavra para falar'

Damares Alves (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, defendeu nesta segunda-feira (19) a "cadeia imediatamente" para Robinho, condenado na Itália por violência sexual.

Damares Alves, defendeu nesta segunda-feira (19) a "cadeia imediatamente" para, condenado napor

De acordo com a ministra, “está muito claro” que ele deve ser preso. Ela disse ter ficado com vontade de “vomitar” ao ler as transcrições das conversas do jogador.



“A sensação que aquilo (transcrições) me causou, enjôo, vontade de vomitar. Foi muito ruim ter lido o que eu li, de um jogador do porte dele.”

Entenda

O caso aconteceu numa boate em Milão, há cerca de sete anos. A vítima é uma jovem albanesa que foi violentada enquanto estava bêbada.



Seis homens estão envolvidos, entre eles Robinho. Ele recorre em liberdade.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa