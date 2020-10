Bolsonaro vai a Resende, RJ, e passeia sem máscara

O presidente Jair Bolsonaro está desde a tarde desta sexta-feira, 16, em Resende, no sul do Estado do Rio, onde participa, no sábado, 17, de um evento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).



Bolsonaro está hospedado no Hotel de Trânsito da Aman. No final da tarde, ele saiu à rua e, sem máscara, de uso obrigatório para evitar a disseminação do coronavírus, caminhou até uma lotérica no bairro Campos Elíseos, onde fez uma aposta - a reportagem não conseguiu esclarecer em qual loteria.



Durante o trajeto, cumprimentou pessoas e tirou fotos com simpatizantes. Ao sair da casa lotérica, foi até o Hot Dog do Senhor, carrinho de lanches que tradicionalmente visita quando vai a Resende. Acompanhado por sua comitiva, comeu lanche e voltou para a Aman. O presidente não falou com a imprensa.



Antes de chegar em Resende, Bolsonaro visitou um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) situado à margem da rodovia Presidente Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa. O presidente conheceu as instalações e cumprimentou os policiais. Neste sábado, às 11h, o presidente participa da cerimônia anual de entrega de espadins aos cadetes da Aman.