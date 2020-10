Suplente, filho de senador flagrado com dinheiro na cueca pode assumir cargo do pai

Registro de Pedro Arthur na Justiça Eleitoral (foto: Reprodução/TSE) afastamento do senador Chico Rodrigues, investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento em desvios de verbas parlamentares destinadas ao combate à COVID-19, abre possibilidade de que o filho do próprio parlamentar assuma os trabalhos do pai. O administrador Pedro Arthur Rodrigues, 41 anos, também filiado ao DEM, é o primeiro suplente à cadeira. A iminência dedoChico Rodrigues,pela Polícia Federal por suposto envolvimento emdeparlamentares destinadas ao combate à COVID-19, abre possibilidade de que odo próprioassuma os trabalhos do pai. O administrador Pedro Arthur Rodrigues, 41 anos, também filiado ao DEM, é o primeiroà cadeira.









Por enquanto, a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) é de afastamento por 90 dias. Durante esse período, a cadeira ficaria "vaga", até nova decisão. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva do senador, após encontrar aproximadamente R$ 15 mil escondidos entre as nádegas do investigado, mas o pedido foi negado.





As buscas e apreensões ocorreram nesta quarta-feira (14/10) no âmbito da operação Desvid19, que investiga um esquema de desvio de verbas públicas destinadas ao combate à pandemia da covid-19 em Roraima. Segundo as apurações da PF, foram desviados cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares. Apesar de terem sido feitas buscas na casa de Pedro Arthur, não há, por hora, indícios de envolvimento do filho no suposto esquema de desvio.