Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à PBH nesta sexta (16/10)

(foto: Paulo Miranda/Arte EM/D.A Press)

No início da tarde, reunião com representantes do setor audiovisual e de cinema.

Áurea Carolina (Psol): Pela manhã, encontro com movimentos de mobilidade urbana. À tarde, caminhada pela Lagoinha e encontro com mandatárias femininas.

Bruno Engler (PRTB): Pela manhã, visita ao Mercado Novo e ao Mercado Central. À noite, encontro com apoiadores em Venda Nova.

Cabo Washington Xavier (PMB): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Fabiano Cazeca (Pros): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral à tarde. À noite, encontro com lideranças religiosas.

João Vitor Xavier (Cidadania): No início da manhã, encontro com ambientalistas. Logo depois, encontro com empresários de centros de atividade física. À noite, encontro com diretores de clubes da região da Pampulha.

Lafayette Andrada (Republicanos): Pela manhã, encontro com oficiais da reserva do Exército. Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral à tarde.

Luisa Barreto (PSDB): Reunião com trabalhadores de instituições beneficentes e religiosas e visita à OAB pela manhã. À tarde, caminhada no bairro Padre Pedro Pinto.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Pela manhã, encontro com comerciantes. À tarde, reunião interna e evento virtual.

Marília Domingues (PCO): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Nilmário Miranda (PT): Pela manhã, ato na Refinaria Gabriel Passos e logo depois carreata pelo Barreiro.

Rodrigo Paiva (Novo): Pela manhã, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral. À tarde, encontro com comerciantes no Gutierrez e evento com donas de casa no bairro Vila Paris. À noite, encontro com lideranças religiosas no bairro Lagoinha.

Wadson Ribeiro (PCdoB): No início da manhã, caminhada no Barreiro. Logo depois, panfletagem no Vale do Jatobá. À tarde, gravação de programas e reunião com apoiadores do bairro Serra.

Wanderson Rocha (PSTU): Pela manhã, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral. À noite, evento virtual.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Pela manhã, encontro com trabalhadores ambulantes portadores de deficiência. À tarde, reunião com representantes da Guarda Municipal.

*estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz