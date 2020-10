Ciro Gomes testa positivo para covid-19, se isola e passa bem

O ex-ministro Ciro Gomes - que disputou a Presidência da República em 2018 pelo PDT e que já declarou que gostaria de concorrer novamente ao cargo em 2022 - testou positivo para coronavírus e se isolou em sua casa, em Fortaleza. A assessoria de imprensa do pedetista informou ao Estadão que os resultados do exame saíram nesta terça-feira, 13.



"Ciro Gomes, mesmo tendo tomado todos os cuidados e de ter seguido os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias, apresentou sintomas leves de gripe no último sábado (10/10), fez o exame e testou positivo para covid-19", informou a nota divulgada nas redes de Ciro. "Ele está bem, com acompanhamento médico e em isolamento em casa. Sua companheira, Giselle Bezerra, testou negativo, mas segue mesmo protocolo de isolamento", disse o texto.



O ex-ministro é atualmente uma figura-chave no PDT e têm feito campanha, nas eleições 2020, para diversos candidatos à Prefeitura dos partidos que pertencem a uma "aliança nacional" entre seu partido, presidido por Carlos Lupi, e o PSB, cujo presidente nacional é Carlos Siqueira. Em São Paulo, a coligação PSB-PDT lançou o ex-governador peessebista Márcio França na disputa pela Prefeitura de São Paulo com o pedetista Antonio Neto como vice na chapa.



Na corrida presidencial de 2018, Gomes ficou em terceiro lugar, com 12,47% dos votos válidos - o endosso de 13,3 milhões de pessoas. Fora para o segundo turno Jair Bolsonaro, que recebeu 46,3% dos votos válidos (49,3 milhões) e Fernando Haddad (PT), com 29,28% (31,3 milhões).