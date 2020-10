Toffoli é diagnosticado com covid-19 após apresentar sintomas respiratórios leves

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria da Corte que, em nota, destacou que o ministro apresentou sintomas respiratórios leves e se submeteu ao exame para o novo coronavírus, que voltou positivo.



"Ele está em casa, seguindo as recomendações médicas da cardiologista intensivista Ludhmila Hajjar, do Vila Nova Star", apontou o STF.



Toffoli é o terceiro ministro do Supremo a ser diagnosticado com covid-19. O primeiro magistrado foi o atual presidente da Corte, ministro Luiz Fux, que testou positivo para a doença logo após tomar posse em cerimônia com autoridades dos Três Poderes no início de setembro. Ao menos nove convidados, incluindo o próprio Fux, contraíram o vírus logo depois. Uma delas foi a ministra Cármen Lúcia.



A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, o procurador-geral da República Augusto Aras, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também testaram positivo para o novo coronavírus.



No último dia 3, Toffoli recebeu em sua residência o desembargador Kassio Nunes Marques, indicado para a vaga do decano Celso de Mello, que se aposentou nesta terça, 13. O presidente Jair Bolsonaro também participou do encontro junto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).



LEIA A NOTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



