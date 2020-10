Após pneumonia, ministro Dias Toffoli, do STF, testa positivo para COVID-19

(foto: Dias Toffoli, ministro do STF) O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para coronavírus nesta terça-feira (13), informou a assessoria da Corte. De acordo com nota divulgada pelo Tribunal, o magistrado tem sintomas respiratórios leves e está isolado em casa.









Com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, nesta terça-feira, o Tribunal conta com 10 ministros até a chegada de um novo nome. O desembargador Kassio Nunes foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo, mas ainda precisa ser aprovado em sabatina a ser realizada pelo Senado.