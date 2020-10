Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à PBH nesta terça-feira (13/10)

(foto: Arte: Paulo Miranda/Estado de Minas)

Veja abaixo a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH:Trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, sem compromissos de campanha

Áurea Carolina (Psol): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Bruno Engler (PRTB): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Cabo Xavier (PMB): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Fabiano Cazeca (Pros): Pela manhã, reunião com membros da Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas (Abraço), que luta contra o uso de drogas. À tarde, gravação de programa eleitoral. À noite, reunião em Venda Nova com apoiadores da campanha.

João Vitor Xavier (Cidadania): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Lafayette Andrada (Republicanos): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Luisa Barreto (PSDB): Pela manhã, gravação de programa eleitoral. À tarde, entrevista para veículo de imprensa.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Marília Domingues (PCO): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Nilmário Miranda (PT): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.



Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Rodrigo Paiva (Novo): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Não informou a agenda de campanha até o horário de publicação desta matéria.

Wanderson Rocha (PSTU): De manhã, distribuição de panfletos na Avenida Barbacena, nas imediações da Cemig. À tarde, entrevista para veículo de imprensa e reunião com equipe e coordenação da campanha. Durante a noite, debate virtual sobre Educação.