Com maior coligação, prefeito de Ribeirão terá maior tempo de horário eleitoral

A coligação que busca a reeleição do tucano Duarte Nogueira terá o maior tempo entre os candidatos à prefeitura de Ribeirão Preto no horário eleitoral que passa a ser transmitido em TV e rádio nesta sexta-feira, 9. Conforme a legislação, levou-se em conta o número de representantes na Câmara Federal dos seis maiores partidos da coligação - PSDB, PP, DEM, Republicanos, PTB e PL - que inclui ainda o PSC. Nogueira vai ter 3 minutos e 14 segundos em cada um dos dois blocos de 10 minutos que vão ao ar diariamente. Ele deve mostrar feitos de sua administração, buscando convencer o eleitor de que precisa continuar.



O segundo maior tempo é da coligação que reúne MDB, PSL, PV, PDT, Avante e Pros e tem como candidata Cris Bezerra (MDB). São 2 minutos e 35 segundos em cada bloco. A coligação de Suely Vilela (PSB) - com PSB, Podemos, Cidadania, PSD e Solidariedade - vai ter 2 minutos e 4 segundos. As duas candidatas devem aproveitar o tempo para se tornarem mais conhecidas dos eleitores e mostrarem suas propostas.



Antônio Machado (PT) ficou com 1 minuto e 08 segundos, em que pretende se apresentar, mostrar suas propostas e apontar que haveria menos danos na pandemia se, segundo sua equipe, a condução da saúde na cidade fosse da forma correta.



Segundo colocado na primeira pesquisa de intenção de votos, Fernando Chiarelli (Patriota) tem 18 segundos. Mauro Inácio (PSOL) e Vanderley Caixe (PCdoB) têm 19 segundos cada. Em sua primeira eleição, Caixe pretende aproveitar os segundos para se apresentar e iniciar um diálogo que quer aprofundar nas ruas e redes sociais.



Os candidatos Coronel Usai (PRTB), Emilson Roveri (Rede) e Gersio Baptista (PMN) não têm direito a tempo no horário eleitoral.