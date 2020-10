Candidato a prefeito em Manaus prende suspeito de assalto durante campanha

O candidato à Prefeitura de Manaus, ex-policial militar e deputado federal, Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), prendeu, nesta quarta-feira, 7, um suspeito de roubar passageiros do ônibus da linha-651, que faz a ligação entre a zona sul e leste da capital amazonense. O suspeito foi apreendido por policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) após a ação do candidato.



Segundo a equipe do candidato, Alberto Neto realizava um evento de campanha com apoiadores nas ruas do bairro do Coroado, zona Leste, quando fez a abordagem do suspeito dentro do veículo de transporte coletivo."Acabamos de participar de uma ocorrência policial, onde infratores levaram celulares das vítimas que estavam no ônibus, aqui na frente do Coroado, onde nós estávamos fazendo nossa panfletagem", informou o candidato.



Ao Broadcast Político, Alberto Neto disse que a presença do assaltante no ônibus lhe foi alertada pela buzina do condutor do coletivo que tentava chamar a atenção de uma viatura de polícia no sentido contrário da via. "O instinto policial e o tirocínio acionaram na hora. Puxei a arma e corri para fazer a abordagem. Para salvar a quem precisasse no momento porque estava a vítima em confronto com o agressor", informou.



"Esse é o drama que a população manauara passa todos os dias, a falta de segurança nos coletivos, por isso temos no nosso programa de governo o BUSER, é um aplicativo que vai monitorar nossa frota", completou Alberto Neto, aproveitando para seguir com a campanha.