Eleições 2020: Confira a agenda dos candidatos à PBH nesta quinta (8/10)

(foto: Arte: Paulo Miranda/EM/D.A Press)

Alexandre Kalil (PSD): O candidato não terá agenda de campanha nesta quinta-feira.

Áurea Carolina (Psol): Sessão de fotos com candidatos a vereador pela manhã. À tarde, entrevistas para imprensa. Debate virtual no final do dia.

Bruno Engler (PRTB): Reunião com apoiadores pela manhã. Agenda parlamentar na ALMG à tarde. À noite, bate-papo no Bairro Santa Tereza.

Cabo Xavier (PMB): Encontro na associação de policiais e bombeiros militares pela manhã. À tarde, compromissos com a imprensa, evento virtual no Instagram e reuniões internas.

Fabiano Cazeca (Pros): Encontro com maçons pela manhã. Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral à tarde.

João Vitor Xavier (Cidadania): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã. À tarde, reunião com a associação de comerciantes do hipercentro da cidade.

Lafayette Andrada (Republicanos): Reunião em associação de prevenção às drogas pela manhã. Encontro com pastores evangélicos no decorrer da tarde.

Luisa Barreto (PSDB): À tarde, visita a escola da rede particular na região da Pampulha para debate sobre protocolos de volta às aulas.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Entrevista à imprensa pela manhã. À tarde, encontro com trabalhadores no SindBeleza.

Marília Domingues (PCO): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

Nilmário Miranda (PT): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã. À noite, evento com candidatos negros do partido.

Rodrigo Paiva (Novo): Pela manhã, reunião com diretor executivo dos Diários Associados. No início da tarde, reunião com a diretoria do América Futebol Clube.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral pela manhã. À tarde, reunião no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-MG).

Wanderson Rocha (PSTU): Evento com trabalhadores terceirizados da rede municipal de ensino pela manhã. À tarde, compromissos internos de campanha.

Wendel Mesquita (Solidariedade): Não informou seus compromissos até a divulgação deste boletim.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira