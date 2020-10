Lava Jato encontra mais de R$ 200 mil em endereço de ex-funcionário da Petrobras

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão da 76ª fase da Operação Lava Jato na manhã desta quarta, 7, a Polícia Federal apreendeu valores em espécie que ultrapassam a casa dos R$ 200 mil. Parte do montante foi encontrado em malas que estavam em um dos três endereços-alvo da Sem Limites III, que investigação que mira suposto pagamento de propina a ex-funcionários da área comercial da Petrobrás em operações de trading de combustível marítimo realizadas pelas empresas Cockett e Vitol com a estatal.



Os alvos da Lava Jato 76 são Marco Antoio Collyer e Daniel da Silva Gomes Filho. Os agentes da Polícia Federal não informaram em qual dos endereços as malas foram encontradas e a conferência dos montantes apreendidos ainda não foi finalizada. Segundo o Ministério Público Federal, ao todo o esquema sob investigação na Sem Limites movimentou ao menos R$ 45 milhões em propinas, pagas somente por uma das empresas investigadas (Cokett) por meio de contas no exterior.



A decisão da Gabriela Hardt, que mandou abrir a Sem Limites III, registra ainda que um dos alvos, Daniel Filho, recebeu indevidamente de uma das empresas investigadas ao menos € 12.249,44 na forma de passagens aéreas da companhia Emirates e US$ 20.000 na forma de pagamento de parcelas referentes a um contrato de filiação do 'Bahia Principe Privilege Club'.