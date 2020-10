Alvo de processo de impeachment, Marchezan Junior terá maior tempo de propaganda

Coligado com o PSL e o PL, o prefeito Nelson Marchezan Junior (PSDB), que busca a reeleição em meio a um processo de impeachment, será o candidato com maior tempo de propaganda gratuita de rádio e televisão durante a corrida eleitoral em Porto Alegre. O tucano terá 2min9s com base no tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados.



A distribuição dos tempos foi divulgada na sexta-feira, 2, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). Propagandas vão indicar alternativas para a crise social e econômica no pós-pandemia. Os conteúdos também serão integrados entre redes sociais, rádio e televisão.



"A comunicação política pelos meios tradicionais já não surte o mesmo efeito que provocava anos atrás, vide a vitória de Jair Bolsonaro, com muito pouco tempo de propaganda eleitoral", avalia o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Paulo Peres. Por isso, na sua visão, os candidatos mais competitivos terão que saber usar bem esse pouco tempo. "Especialmente as inserções ao longo do dia, que costumam atingir um público maior, pois são diluídas nas programações das emissoras e acabam pegando de carona essa audiência", afirma.



Confira como ficou a distribuição de cada candidato



Nelson Marchezan Jr (PSDB) - Coligação Mais Porto Alegre (PL, PSDB, PSL) - Tempo 02:09 - 633 inserções



Sebastião Melo (MDB) - Coligação Estamos Juntos Porto Alegre (Cidadania, DEM, MDB, Solidariedade) - Tempo 01:36 - 474 inserções



Manuel D'Ávila (PCdoB) - Coligação Movimento muda Porto Alegre (PCdoB, PT) - Tempo 01:14 - 366 inserções



Juliana Brizola (PDT) - Coligação Porto, Alegre de novo (PDT, PSB) - Tempo 01:10 - 346 inserções



Gustavo Paim (PP) - Coligação Porto Alegre pra ti (Avante, PP)- Tempo 00:54 - 265 inserções



José Fortunati (PTB) - Coligação Porto Alegre somos todos nós (Patriota, Pode, PSC, PTB) - Tempo 00:53 - 260 inserções



Valter Nagelstein (PSD) - Tempo 00:43 - 212 inserções



João Derly (Republicanos) - Tempo 00:37 - 187 inserções



Fernanda Melchionna (PSOL) - Tempo 00:16 - 80 inserções



Rodrigo Maroni (PROS) - Tempo 00:14 - 70 inserções



Montserrat Martins (PV) - Tempo 00:09 - 47 inserções