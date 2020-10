Apoiadores de Bolsonaro se revoltam após reunião com Toffoli, Alcolumbre e indicado ao STF

Bolsonaro e Toffoli se abraçaram durante encontro neste fim de semana. (foto: Reprodução/CNNBrasil)

O presidente Jair(sem partido) se reuniu, nesse sábado, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias, o presidente do Senado Federal, Davi(Dem-AP), e o indicado a substituir Celso de Mello na suprema corte,. O encontro, que não estava na agenda oficial das autoridades, ocorreu na casa de Toffoli, em Brasília.O encontro indignou apoiadores de Bolsonaro. Parte do grupo tem protestado nas redes contra a indicação de Kassio ao STF. No Twitter, a hastag #BolsonaroTraidor ganhou corpo após a reunião.Por volta das 12h40 deste domingo, o termo era o terceiro colocado na lista de assuntos mais comentados pelos usuários brasileiros da rede. Em Minas Gerais, a hastag ocupava a liderança.Influenciadores ligados à direita questionam a indicação de Kássio, que tem bom trânsito com políticos do, grupo formado por deputados e senadores que monopolizam as discussões no Congresso. O Centrão se aproximou de Bolsonaro recentemente. Para parte dos simpatizantes bolsonaristas, o perfil de Kassio não é tão conservador quanto o esperado.Em diversas ocasiões, o presidente manifestou a intenção de indicar, ao STF, um ministro “terrivelmente evangélico”. Na última quinta-feira (1), ele reiterou o desejo, mas prometeu escolher um nome do tipo na próxima oportunidade, em 2021. O próximo a sair é Marco Aurélio Mello, que completará 75 anos — idade máxima para o cargo — em julho do ano que vem."O primeiro pré-requisito é ser evangélico. Depois, vai ter que tomar Tubaína comigo. Meu compromisso é com o evangélico. Tenho um tremendo respeito, pois são 30% de evangélicos no país. Quando, no passado, alguém falava sobre a presença de mulher e negro no, ninguém falava nada. Mas não é só porque é evangélico. Ele tem de ter conhecimento de causa também, transitar em Brasília, conhecer gente do Supremo, do Parlamento", garantiu, durante sua live semanal.No Twitter, circula um vídeo em que Bolsonaro promete em “combater o establishment”. As imagens, contudo, são seguidas por trechos de reportagens que listam diversas indicações de políticos do Centrão a ministérios e cargos governamentais. A hastag tem sido impulsionada pelo movimento Vem pra Rua, que apoiou o ex-capitão na eleição de 2018. Nesse sábado, Bolsonaro chegou a ser chamado de “petista“.A indicação de Kassio ao STF foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quinta. A oficialização dele no posto, contudo, depende da aprovação do Senado Federal. Para isso, a Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e o plenário da Casa precisam dar aval oficial ao nome.Atualmente, o magistrado é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), situado na capital federal.