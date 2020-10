Bolsonaro promete colocar um evangélico no STF em 2021

Bolsonaro disse que evangélico terá de ter trânsito no Congresso (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Depois de confirmar o desembargador Kássio Marques, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que pretende escolher um evangélico no ano que vem para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Em live nesta quinta-feira (1º), ele afirmou que o escolhido terá de mostrar competência e ter trânsito em Brasília.

"O primeiro pré-requisito é ser evangélico. Depois, vai ter que tomar Tubaína comigo. Meu compromisso é com o evangélico. Tenho um tremendo respeito, pois são 30% de evangélicos no país. Quando, no passado, alguém falava sobre a presença de mulher e negro no STF, ninguém falava nada. Mas não é só porque é evangélico. Ele tem de ter conhecimento de causa também, transitar em Brasília, conhecer gente do Supremo, do Parlamento", afirma o presidente.





"Quero que essa pessoa vote de acordo com suas convicções e dos conservadores e busque uma maneira de ganhar. Não adianta entrar mudo e sair calado", concluiu Bolsonaro.





A escolha de Kássio Marques será publicada nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União. Bolsonaro já havia comunicado a escolha de Marques aos ministros do Supremo Gilmar Mendes e Dias Toffoli, na noite de terça-feira, 29, em um encontro na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O nome agradou a políticos do Centrão, que querem enfraquecer a Lava-Jato, e à ala do Supremo que faz restrições a investigações conduzidas pela força-tarefa. Gilmar e Toffoli fazem parte deste grupo.