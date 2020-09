Bolsonaro posa para foto com Russomanno em São Paulo

Dois dias depois de dizer que vai, sim, participar da campanha eleitoral em algumas cidades, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos) no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital, onde o mandatário passou por uma cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga.



Russomanno, que pretende contar com o apoio do presidente na campanha, e outros apoiadores de Bolsonaro divulgaram nas redes uma foto dos dois no hospital. Bolsonaro estava com uma camisa do Ferroviário, time do Ceará que disputa série C do Campeonato Brasileiro.



"Hoje pela manhã estive no hospital Albert Einstein para visitar o nosso presidente Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia. Torço pela sua rápida recuperação, para podermos seguir propondo bons projetos para o nosso Brasil", escreveu o candidato nas redes sociais.