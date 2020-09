Ricardo Salles visita o Pantanal e participa de inspeção em focos de incêndio

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: Twitter/Reprodução) ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles está fazendo uma inspeção nas áreas afetadas pelos incêndios no Pantanal nesta quinta-feira (24). Ele desembarcou em Poconé (MT), a 100 quilômetros de Cuiabá. Essa é a segunda vez que Salles visita a região para checar o combate ao fogo. está fazendo uma inspeção nas áreas afetadas pelosnesta quinta-feira (24). Ele desembarcou em, a 100 quilômetros de Cuiabá. Essa é a segunda vez que Salles visita a região para checar o combate ao fogo.





Nossa vinda ao Pantanal (MT) com reconhecimento ao bravo trabalho dos nossos centenas de brigadistas do IBAMA e ICMBIO, apoiados por aviões, helicópteros e viaturas federais. pic.twitter.com/YzoSCSmJki %u2014 Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 24, 2020



“Estou acompanhando o trabalho dos brigadistas aqui no Pantanal do Mato Grosso, próximo a cidade de Poconé, trabalho difícil que requer técnica e perseverança. Nossos brigadistas estão trabalhando fortemente e com muita garra para acabar com esses incêndios”, afirmou.





Na última quarta-feira (23), o governo federal enviou uma equipe com 48 militares da Força Nacional de Segurança Pública.



Além dos bombeiros, o apoio de logística ao estado contará com 12 viaturas, um micro-ônibus, um caminhão de transporte e um helicóptero, que vão atuar ainda no Vale do Araguaia, Chapada dos Guimarães e Amazônia.





O governador do estado Mauro Mendes (DEM) não acompanhou a visita, cumpre agenda na região de Água Boa e não há nenhuma previsão de reunião com Salles.

Em chamas De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Pantanal já registra o número mensal mais alto de focos de incêndio.



Foram registrados 6.048 pontos de queimadas na região desde o dia 1º de setembro até a última quarta-feira (23). O recorde mensal anterior era de agosto de 2005, quando houve 5.993 focos de incêndio no bioma.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.