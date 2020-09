Sede da Mills é alvo de busca e apreensão em investigação sobre irregularidades

Em Fato Relevante divulgado na tarde desta quarta-feira, 23, a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia informa que a sede da empresa foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta manhã, proferido pela Justiça de Minas Gerais, em investigação sobre irregularidades na construção da Cidade Administrativa, complexo situado na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), entre 2007 e 2010.



"A companhia informa que disponibilizou todas as informações solicitadas pelas autoridades e que, ainda sem ter conhecimento dos autos do processo, continua à disposição para prestar qualquer informação adicional que se faça necessária para a devida apuração dos fatos", diz a empresa, reiterando o compromisso com a ética, integridade e transparência.