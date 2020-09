Bolsonaro diz que 'fique em casa' é 'conversinha mole' em visita ao Mato Grosso

Bolsonaro viajou na manhã desta sexta-feira (18) ao Mato Grosso (foto: Reprodução/Agência Brasil) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar as medidas de isolamento social impostas devido à pandemia do novo coronavírus no início da tarde desta sexta-feira (18). De acordo com o presidente, os produtores do Mato Grosso não “entraram naquela conversinha mole de fica em caasa e a economia a gente vê depois”. A declaração foi dada durante a cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais em Sorriso (MT). voltou a criticar as medidas deimpostas devido àno início da tarde desta sexta-feira (18). De acordo com o presidente, os produtores donão “entraram naquela conversinha mole de fica em caasa e a economia a gente vê depois”. A declaração foi dada durante a cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais em Sorriso (MT).



“Vocês não entraram naquela conversinha mole do ‘fique em casa, a economia a gente vê depois’. Isso é para os fracos. O vírus, eu sempre disse, era uma realidade e tínhamos que enfrentá-la. Nada de se acovardar daquilo que nós não podemos fugir. Este estado agiu dessa maneira. O agronegócio evitou que esse país entrasse num colapso”, discursou o presidente.