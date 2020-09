Augusto Aras, procurador-geral da República, testa positivo para COVID-19

Augusto Aras (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Augusto Aras, testou positivo para anesta quinta-feira (17). Ele esteve na posse do presidente doLuiz Fux na última semana.





Aras teve tosse seca na noite dessa quarta-feira (16) e decidiu fazer o teste. Ele apresenta sintomas leves e vai seguir trabalhando de forma remota.Além do procurador, o ministro Fux e quatro autoridades que estiveram presencialmente na posse também foram infectadas pelo vírus.

Com o procurador, ao menos seis autoridades que estiveram presentes na posse de Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o ministro, foram diagnosticados com o novo coronavírus.Na quarta-feira, 16, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou estar com a doença. Na segunda-feira, Fux divulgou que havia testado positivo para o vírus.

Os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além da ministra Maria Cristina Pedruzzi, do Tribunal Superior do Trabalho, também foram diagnosticados com a covid-19 depois do evento de posse, ocorrido na semana passada.

Mais cedo, o STF divulgou uma nota na qual presta solidariedade aos que testaram positivo para o vírus.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.