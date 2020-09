Líder do governo na Câmara é alvo de operação do Ministério Público

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado e líder do governo(PP) é alvo de uma operação do Ministério Público do Paraná que investiga fraudes na contratação de serviços elétricos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra ele em Maringá, Norte do Paraná, nesta quarta-feira (16).





De acordo com as investigações, asocorreram em 2019. A Justiça também autorizou o cumprimento de buscas nas cidades paranaenses de Curitiba e Paiçandu, além de São Paulo. Empresários de quatro companhias também estão entre os alvos, e teriam participado das fraudes. As ações são realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).





Defesa



Ricardo Barros foi prefeito de Maringá e é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados desde agosto. Ele tambéme foi ministro da Saúde de 2016 a 2018, durante o governo Temer. O parlamentar está no sexto mandato na Câmara.

Em nota, o parlamentar negou as irregularidades e disse que é alvo de ato político por parte dos investigadores. "Ricardo Barros, relator da lei de abuso de autoridade, repudia o ativismo político do judiciário", afirmou.