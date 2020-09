Bolsonaro sobre inflação: 'Ninguém vai usar caneta BIC para tabelar nada'

AM

O presidente está participando durante a tarde de uma reunião no Planalto (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (8), ao falar sobre a inflação, que “ninguém vai usar caneta BIC para tabelar nada”. Ele está participando, durante esta tarde, de uma reunião no Planalto com o médico Osmar Terra e um grupo chamado “Médicos Pela Vida”. (sem partido) afirmou nesta terça-feira (8), ao falar sobre a, que “ninguém vai usar caneta BIC para tabelar nada”. Ele está participando, durante esta tarde, de uma reunião nocom o médicoe um grupo chamado “Médicos Pela Vida”.

De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), o Índice Geral de Preços (IGP) registrou alta de 3,87% em agosto. A taxa é superior à observada em julho (2,34%). O indicador nacional acumula taxas de 11,13% no ano e de 15,23% em 12 meses.

A alta de julho para agosto foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que tiveram alta de 5,44% em agosto. Em julho, a taxa de inflação havia sido de 3,14%.

Na mesma reunião, Bolsonaro voltou a falar sobre hidroxicloroquina. Segundo ele, 40 mil vidas poderiam ter sido preservadas se o medicamento fosse utilizado no tratamento da COVID-19. Vale relembrar, que a cloroquina não tem eficácia comprovada.





“Pelo que tudo indica, alguns estudos, mortes poderiam ter sido evitadas em até 30%. Se for verdade, parece que sim, 30% de pouco mais de 120 mil daria quase 40 mil [pessoas] que poderiam ter suas vidas preservadas. Mas parece que, no Brasil, isso foi politizado. Chegaram a falar em ‘remédio do Bolsonaro’, mas nós precisávamos mostrar uma alternativa.”



