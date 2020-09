Eleições: precisaremos de 7,5 milhões de máscaras para os mesários, diz Barroso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, anunciou uma chamada pública para a iniciativa privada a fim de suprir a necessidade de 7,5 milhões de máscaras para os mesários nas eleições deste ano, além de 2 milhões de protetores faciais e 2 milhões de frascos de álcool em gel. Os insumos visam proteger os mesários de contágio pelo novo coronavírus.



"Para a minha gratíssima surpresa, temos mais de 30 empresas cuidando de fornecer não só os materiais e equipamentos como toda a logística para distribuição deste material nas 27 Unidades da Federação", disse o ministro em entrevista à rádio CBN. Segundo Barroso, além da suspensão da identificação biométrica, outras medidas sanitárias incluem também protocolos de apresentação do título eleitoral para que não haja o manuseio do documento.



Está prevista, para esta terça-feira (8) às 17 horas, a apresentação do Plano de Segurança Sanitária para as Eleições Municipais de 2020, pelo TSE elaborado pela consultoria sanitária formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein.