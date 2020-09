Bolsonaro almoça com Toffoli e ministros após desfile enxuto de 7 de setembro

O presidente Jair Bolsonaro participou de uma confraternização neste 7 de Setembro, feriado da Independência, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e ministros do governo. O anfitrião do almoço foi o secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha, um dos mais próximos auxiliares do presidente e considerado uma figura conciliadora do no governo.



O convite ocorreu justamente no momento em que o primeiro escalão diverge sobre gastos públicos na retomada econômica pós-pandemia, e divergências entre ministros se acentuam nos bastidores. Entre os participantes, estavam o ministro da Economia, Paulo Guedes, que enfrenta desgaste no governo.