Zema comemora Dia da Independência com banda da PM

(foto: Reprodução/Rede Social)

7 de setembro - Independência do Brasil



A todos os brasileiros que vivenciam esta data diferente de tudo que já passamos. Aos mineiros, um povo que nunca desiste da luta: nosso hino, nossa emocionante homenagem.#IndependenciadoBrasil pic.twitter.com/9XcYjNjj1m %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) September 7, 2020

Com o cancelamento do tradicional desfile de 7 de setembro, na Avenida Afonso, por causa da pandemia do novo coronavírus, o governador(Novo) divulgou em suas redes sociais um vídeo com quase dois minutos, gravado na, na capital, em homenagem ao, comemorado nesta segunda-feira.Com a mão no lado esquerdo do peito, usando máscara, Zema aparece em posição de sentido, durante hasteamento da bandeira nacional, tendo ao lado músicos da Banda datocando o Hino Nacional.