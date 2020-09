Deltan critica postura de Aras sobre Lava Jato

Em entrevista ao Estadão, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, tem uma postura "equivocada" em relação às forças-tarefa. Deltan deixou o grupo da Lava Jato em Curitiba na última terça-feira.



Onde está a maior ameaça à Lava Jato? No Congresso, no Supremo ou na PGR?



Decisões dessas três esferas podem ter impactos tremendos na operação e, mais importante, no futuro da luta contra a corrupção. No momento, a questão central é a prorrogação da força-tarefa, que precisa ser decidida até dia 9.



Augusto Aras quer acabar com a Lava Jato? Por quê?



Tenho o maior respeito pelo procurador-geral, mas a postura dele em relação às forças-tarefa está equivocada. Elas são modelos de atuação no Brasil e no mundo. É algo a ser mantido, expandido e replicado.



O sr. se arrepende de algo que fez na Operação Lava Jato?



Hoje, por exemplo, chamaria vários outros órgãos para participar e aperfeiçoar o acordo feito com a Petrobrás. Embora tenha permitido que mais de R$ 2 bilhões ficassem no Brasil, gerou desgastes que poderiam ter sido evitados.



O PowerPoint foi um erro?



Esse foi outro episódio que, embora tenha se dado dentro da lei, gerou polêmicas e desgastes. Hoje faria diferente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.