Greca é confirmado candidato à reeleição

A candidatura à reeleição do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi confirmada pelo DEM na segunda-feira, 31, durante convenção no Palácio Garibaldi.



Greca busca seu terceiro mandato. Na vice, são cotadas a ex-governadora Cida Borghetti e a deputada estadual Maria Victória (Progressistas), que é filha de Cida. O Novo formalizou, em convenção virtual, a chapa encabeçada por João Guilherme de Moraes com Geovana Conti na vice. O PV lançou Renato Mocellin à prefeitura da capital paranaense.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.