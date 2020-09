'Desde o começo dessa tal de pandemia, apanhei muito', diz Bolsonaro

Após o Brasil passar de 120 mil mortes por covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta-feira (2) a minimizar os efeitos da doença, ao reafirmar que "um cara bem preparado" não tem com o que se preocupar em relação a essa "tal de pandemia". Bolsonaro, que contraiu o novo coronavírus em julho, usou o próprio exemplo para tentar embasar o argumento. Em evento fechado no Palácio do Planalto, ele também voltou a comparar a enfermidade a uma "chuva".



"Quando se fala também nessa tal de pandemia, que desde o início eu apanhei muito... Eu falava 'quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem com o que se preocupar, pô'. É igual a uma chuva, pô. Se o cara está com um problema qualquer, chuvinha vira uma pneumonia e pode ter problema", disse, em evento para receber o Discóbolo de Ouro, símbolo da Educação Física que é a mais alta honraria entregue pelos Conselhos Regionais de Educação Física (Crefs). "Se o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos, vocês vão chegar lá ainda, não adianta ficar rindo", afirmou, em tom de brincadeira.