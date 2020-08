Mendonça é bem-visto no STF, apesar de dossiê

André Mendonça entrou em rota das tensões políticas por conta do dossiê antifascista contra servidores da pasta (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nas últimas semanas, o ministro da Justiça, André Mendonça, entrou na rota das tensões políticas após vir a público a informação de que a pasta comandada por ele monitorou, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), 579 servidores públicos, sendo grande parte policiais do movimento antifascista e professores universitários. A discussão sobre o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), onde Mendonça foi poupado de um pedido de abertura de investigação feito pela Rede.





12:00 - 19/08/2020 Ministros do Supremo dão sobrevida à Lava Jato dossiê. Os discursos em público revelam parte do que se fala nos bastidores da mais alta corte do país sobre o ex-advogado-geral da União. Apesar das críticas ao ato, os magistrados evitaram comentários negativos sobre o titular da pasta, e fizeram questão de isentá-lo de culpa pelo. Os discursos em público revelam parte do que se fala nos bastidores da mais alta corte do país sobre o ex-advogado-geral da União.





Em 1º de novembro deste ano, o ministro Celso de Mello deixará o Supremo em decorrência de uma aposentadoria compulsória por atingir os 75 anos de idade. Atualmente, ele é uma das vozes mais críticas ao governo Bolsonaro na corte.



O presidente da República terá a chance de indicar para ocupar o posto um de seus aliados, que, além de ter entrosamento com os demais magistrados, precisa convencer o Senado de que é um bom nome para completar o time de 11 ministros.





Mendonça, que é pastor evangélico, teve uma atuação considerada de excelência na Advocacia-Geral da União (AGU), onde é servidor de carreira há mais de 20 anos. O critério religioso é um dos elencados pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse ter a intenção de nomear um “ministro terrivelmente evangélico”.



Mendonça evita misturar religião com seu trabalho, optando sempre pelas orientações técnicas e submissão às leis federais e à Constituição. No entanto, como titular da pasta da Justiça coleciona polêmicas para defender o governo, o que gera incômodo no Supremo.





Ele foi, por exemplo, o autor de um habeas corpus apresentado no Supremo contra o bloqueio das redes sociais de manifestantes considerados radicais. Ele ingressou com o pedido após apoiadores do presidente Jair Bolsonaro serem alvos de investigações da Polícia Federal e ter suas redes sociais bloqueadas no inquérito que apura as fake news e ataques contra o STF e seus ministros. No pedido, solicitou que o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub fosse retirado do inquérito – uma ação que seria de competência do AGU, José Levi Mello.





O ato causou estranheza, partindo de alguém com cargo no Executivo, mas não representa nenhuma ilegalidade, pois a Constituição faculta a qualquer pessoa entrar com habeas corpus em favor de si próprio ou de outra pessoa. Um dos magistrados, ouvido sob a condição de anonimato pelo Estado de Minas, afirmou que, apesar do dossiê e de outras polêmicas, ele acredita que Mendonça é um bom nome para a vaga de Celso de Mello.





“Ele é um nome melhor do que os demais que são ventilados pelo presidente. Ele é servidor de carreira, tem sua independência desde que ingressou no serviço público. Acredito que no Supremo terá um comportamento técnico.”





O ministro Marco Aurélio Mello disse que de sua parte não há a menor resistência à figura de André Mendonça. O ministro frisou que a decisão cabe ao presidente Jair Bolsonaro, com posterior endosso do Senado, e afirmou que o cotado tem perfil e histórico para ocupar a vaga.





REPUTAÇÃO



Mendonça precisa evitar polêmicas e problemas até novembro, para evitar reprovação no Senado. Na ação que questionou a elaboração de um dossiê contra os opositores do governo, a Rede solicitou abertura de investigação na PF contra Mendonça e seus subordinados. Eventual indiciamento poderia resultar em punição judicial, o que retiraria do ministro o quesito da reputação ilibada para ocupar uma vaga no STF.





A relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, rejeitou esse trecho ao analisar o caso e determinou a imediata suspensão de qualquer investigação com base nos aspectos pessoais, políticos e ideológicos de cidadãos. Ela foi seguida por outros oito magistrados.





DEFESA





No decorrer dos votos, o ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes frisaram que o dossiê foi anterior à posse de André Mendonça. “Parece-me importante notar que o relatório inicia com pedido de busca em 24 de abril deste ano. Não me parece ser muito ao acaso essa data. Sabe-se, bastando folhear os periódicos do dia 24 de abril deste ano, e portanto não era ainda ministro da Justiça o doutor André Mendonça”, disse Fachin.





Gilmar Mendes, por sua vez, afirmou que a produção dos relatórios de monitoramento estariam ocorrendo antes, sem a efetiva ciência do atual ministro. “A título de exemplo, verifica-se nos relatórios apresentados que foi elaborado documento denominado ‘pedido de busca’ na data de 24/4/2020, no qual solicita-se a obtenção de informações sobre denominado movimento antifascista e agentes de segurança pública no Rio de Janeiro e em outras unidades da Federação, incluindo dados sobre nível de adesão, principais lideranças, pautas reivindicatórias, vinculações políticas e outros dados considerados úteis.”





O ministro Marco Aurélio deixará o Supremo em julho do próximo ano, e outro nome cotado para a vaga seria o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, que também se manifesta em muitos momentos em defesa do presidente. Perguntado se os recentes embates de Aras com a força-tarefa da Lava-Jato geram um desgaste do PGR perante a corte, pensando na possibilidade de ele ocupar uma cadeira, Mello negou. “Ele está atuando como entende que deve atuar. Agora, esses descompassos são naturais do caminhar”, disse.













