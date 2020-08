Câmara dos Deputados aprova criação de Tribunal Regional Federal em Minas Gerais

Se for instaurado, TRF-6 irá utilizar estrutura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). (foto: Daniel Protzner/ALMG)

dos Deputados deu aval, nesta quarta-feira, à implantação o Tribunal Regional Federal da 6° Região () em. A votação, ocorrida em plenário, foi feita em turno único, visto que a proposta tramitou em regime de urgência. O tema segue, agora, para análise do Senado Federal.





O relator da proposta foi o deputado federal mineiro Fábio Ramalho (MDB). Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), havia se mostrado contrário à criação da nova corte. Segundo ele, a votação do TRF-6 foi um pleito da bancada mineira em Brasília.

A votação foi simbólica. Todos os partidos orientaram a favor, menos Novo, Cidadania e PV. Falta, agora, a análise dos destaques, pedidos de alteração ao texto. Um deles, apresentado pelo Novo, quer incluir uma regra que obrigue que a soma das despesas dos todos os tribunais em 2021, incluindo o TRF-6, seja igual aos gastos deste ano, corrigido pela inflação. A regra sugerida, inicialmente, por Maia.



A ideia de formar do TRF-6, que irá retirar Minas do âmbito do TRF-1 (veja abaixo a organização dos Tribunais Regionais Federais do Brasil), partiu do Projeto de Lei nº 5.919/2019, apresentado pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embora o Novo tenha apresentado sugestão de emenda, Ramalho defendeu a aprovação do projeto conforme o teor enviado pelo Judiciário ao Legislativo. Segundo ele, o teto de gastos públicos, aprovado pelo Congresso por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), já cumpre a função de controlar as despesas.



“Assim, estaremos fazendo nosso dever de casa, e não fazendo ‘remendos’ no projeto. Sempre fui contra emendas a projetos que vieram do Judiciário. Se ele veio do Judiciário, cabe a nós respeitar aquele poder. Fazer emendas não é falta de respeito, mas a gente tem que, sobretudo, pensar isso com muita sabedoria e serenidade”, opinou.

Estrutura atual dos TRFs

TRF-1 (sede: Brasília) - Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins e Distrito Federal.





TRF-2 (sede: Rio de Janeiro) - Espírito Santo e Rio de Janeiro.





TRF-3 (sede: São Paulo) - São Paulo e Mato Grosso do Sul.





- TRF-4 (sede: Porto Alegre) - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - TRF-5 (sede: Recife) - Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.





Atualmente, o Brasil tem cinco Tribunais Regionais Federais: