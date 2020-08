De camisa do Cruzeiro, Bolsonaro posa com pré-candidato à Prefeitura de BH

Bruno Engler é tido como o candidato bolsonarista de BH (foto: Reprodução/Twitter Bruno Engler)

nas eleições municipais deste ano,(PRTB) publicou uma foto nas redes sociais neste sábado junto do presidente da República,(sem partido), e do filho do governante e deputado federal,(sem partido-SP). O presidente estava com uma camisa do, enquanto seu filho vestia a camisa da seleção de