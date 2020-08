Em abaixo-assinado, petistas criticam aliança com aliado de Bolsonaro

A aliança com Waguinho foi aprovada pela direção nacional do partido no último dia 7 (foto: Facebook / Reprodução)

Um dia depois de o diretório nacional doratificar a aliança entre o partido e o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, o Waguinho (MDB), aliado do presidente Jair, dezenas de dirigentes, parlamentares, sindicalistas e militantes do partido assinaram um abaixo-assinado lamentando a decisão.Segundo os autores, a aliança contraria resolução do 7º Congresso Nacional que proíbe acordos com representantes do "". "Tal medida, a nosso juízo, viola a democracia interna e a tradição petista, além de ratificar uma decisão que desorienta, confunde e desanima nossa militância. Não é aceitável qualquer composição com representantes formais ou informais do neofascismo, como claramente estabelecem resoluções de nosso 7º Congresso e do próprio diretório nacional", diz o texto, assinado por mais de mil apoiadores da sigla.Assinam o documento os seis ex-presidentes vivos do PT (José Dirceu, José Genoino, Rui Falcão, Tarso Genro, Olívio Dutra e Ricardo Berzoini), além de dezenas de deputados federais, estaduais, vereadores e outras liderançasO abaixo-assinado é dirigido ao diretório nacional do PT que na véspera, pela segunda vez, aprovou a aliança com o prefeito bolsonarista de Belford Roxo. O patrono do acordo é o ex-prefeito de Macaé, ex-presidente do PT do Rio e atual vice-presidente da legenda, Washington Quaquá, um dos líderes da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil (CNB).A aliança comfoi aprovada pela direção nacional do partido no último dia 7. Diante da repercussão negativa, um pedido de reconsideração foi apresentado ao diretório nacional que negou o apelo por 40 votos a 36 em reunião na segunda-feira, 17.Waguinho aparece em vídeos que circulam nas redes sociais ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do ministro da Integração Regional, Rogério Marinho, em cerimônia na cidade da Baixada Fluminense. O filho do presidente rasga elogios ao prefeito, um dos primeiros a pedir votos para Bolsonaro na Baixada, e lembra que sua mulher, a deputada federal Daniele do Waguinho (MDB), integra a base do governo no Congresso.Quaquá, maior defensor da aliança, argumentou que Waguinho sempre foi aliado do PT e que elogiou Bolsonaro porque é "malandro" e quer verbas federais para a cidade.Procurada, a direção nacional do PT ainda não respondeu se o documento tem caráter formal ou se a aliança ainda pode ser revista. Em conversas reservadas, integrantes do grupo da CNB que comanda a direção petista dizem que as críticas em torno da aliança em Belford Roxo é apenas o pano de fundo de uma disputa interna pelo controle do partido.