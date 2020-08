Em formatura de paraquedistas, Bolsonaro se vangloria de militares no governo

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste sábado, 15, de mais uma cerimônia militar no Rio de Janeiro. Em formatura de paraquedistas na Vila Militar, zona oeste da cidade, o mandatário ressaltou a presença das Forças Armadas no governo - ele e ministros presentes ao evento são paraquedistas. Em alguns momentos, o presidente ficou sem máscara.



"Hoje o paraquedista não apenas salta da rampa. Ele sobe a rampa do Planalto central", disse, antes de receber aplausos dos familiares dos formandos. Bolsonaro, que não parou para responder perguntas da imprensa, também alegou que não há corrupção em seu governo.



Estiveram com ele os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, e Milton Ribeiro, da Educação. A comitiva volta hoje a Brasília.



O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que busca o apoio de Bolsonaro para sua tentativa de reeleição, também compareceu à cerimônia, assim como o vereador carioca e filho do presidente, Carlos Bolsonaro, que se filiou ao partido de Crivella neste ano.



Bolsonaro está no Rio desde ontem, quando foi à inauguração de uma escola cívico-militar e a visitas ao Comando Militar do Leste e ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).