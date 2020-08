Congresso tem acordo para derrubada de veto a crédito rural e outros três vetos

Lideranças do governo no Congresso costuraram um acordo para derrubada de quatro vetos. Segundo o deputado Ricardo Barros (PP-PR), há entendimento para que sejam derrotadas as vedações do presidente Jair Bolsonaro aos projetos sobre crédito rural e ao Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine).



Além disso, devem ser derrubados ainda os vetos ao texto sobre a inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios e ao projeto da profissão de historiador.



Sobre o crédito rural, a equipe econômica prometeu ontem ao coordenador da bancada do Nordeste na Câmara, Júlio César (PSD-PI), o envio de um projeto de lei até a quinta-feira, 13, em troca da manutenção dos vetos de Bolsonaro à Medida Provisória do Crédito Rural. O impacto calculado é de R$ 980 milhões.



Os demais vetos na pauta da sessão deverão ser decididos no voto.



Ao todo, 17 vetos serão apreciados nesta quarta-feira pelos parlamentares.