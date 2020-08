Em dia de marca de 100 mil mortes, Governo diz que Brasil é 'exemplo ao mundo todo'

(foto: Secom)



Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República exaltou ações estatais no combate à pandemia. Segundo o órgão, o país é um ‘exemplo ao mundo todo’.



No dia em que o Brasil alcançou a marca de 100 mil mortes causadas por COVID-19 (número que pode ser muito maior, sabendo que há grande subnotificação), aexaltou ações estatais no combate à pandemia. Segundo o órgão, o país é um ‘exemplo ao mundo todo’.

100.477 óbitos e os 3.012.412 casos registrados da doença no país, a Secom fez várias postagens nas redes sociais, destacando a quantidade de pessoas recuperadas e comparando os números do Brasil com de outros países do mundo.

Todas as vidas importam: as que vão e as que ficam. Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças. Nossas orações e nossos esforços têm a força de um Governo que dá tudo para salvar vidas, com uma reação que serve de exemplo ao mundo todo. O BRASIL VAI EM FRENTE%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/npTEKjGhMX %u2014 SecomVc (@secomvc) August 8, 2020

O perfil da Secom, que deveria primar pela impessoalidade, respondeu a uma mensagem do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, no Twitter. Pela rede, Moro fez referência à frase



A publicação foi repostada pelo presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo não se pronunciou sobre a trágica marca alcançada neste sábado.O perfil da Secom, que deveria primar pela impessoalidade, respondeu a uma mensagem do ex-ministro da Justiça,, no Twitter. Pela rede, Moro fez referência à frase “E daí”, dita por Bolsonaro quando o Brasil superou a China em número de mortos



Para um Governo, muito mais do que palavras bonitas, a melhor forma de mostrar que se importa é trabalhando.



Estamos todos do mesmo lado da trincheira na guerra que foi imposta ao mundo todo.



E o Governo do Brasil tem trabalhado sem descanso desde o começo. https://t.co/sKOk0xaeGi %u2014 SecomVc (@secomvc) August 8, 2020 “Não podemos nos conformar, nem apenas dizer #CemMilEdaí. São mais de 100 mil mortos; 100 mil famílias que perderam entes para a Covid. Que a ciência nos aponte caminhos e que a fé nos dê esperança”, disse Moro.

Ao que a Secom respondeu: “Para um Governo, muito mais do que palavras bonitas, a melhor forma de mostrar que se importa é trabalhando. Estamos todos do mesmo lado da trincheira na guerra que foi imposta ao mundo todo. E o Governo do Brasil tem trabalhado sem descanso desde o começo”.

Números

A Secretaria de Comunicação destacou os recursos financeiros (R$ 63,3 bilhões) e os equipamentos de saúde enviados a estados e municípios durante a pandemia.





O órgão ressaltou os “quase 3 milhões de vidas salvas ou em recuperação”. Segundo o Ministério da Saúde, o total de recuperados é de 2.094.293. Há, ainda, 817.642 pessoas em acompanhamento.



O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que totalizam 5.000.494 ocorrências da doença, com 161.881 óbitos.