'Entendemos a preocupação de vocês porque desmataram suas florestas', diz Guedes a americanos

Paulo Guedes reagiui à pressão norte-americana por políticas de preservação da Amazônia (foto: José Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Economia,, subiu o tom ao sersobre ado governo do presidente. “Entendemos ade vocês (norte-americanos), porque vocêssuas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas. Sabemos que vocês tiveram guerras civis, também tiveram escravidão e só pedimos para vocês sejam amáveis como somos amáveis. Vocês mataram seus índios, não miscigenaram”, afirmou, no evento Aspen Security Forum, organizado pelo Aspen Institute, um centro de estudos de Washington.