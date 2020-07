Governador quer pacto por emprego, mas mantém Estado fechado, diz Bolsonaro

Sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), por propor um pacto pelo emprego e manter, ao mesmo tempo, medidas de isolamento social como forma de combate ao novo coronavírus. "Tem governador agora que quer pacto pelo emprego, mas ele continua com o Estado dele fechado", disse Bolsonaro a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira, 28.



Na segunda-feira, Dino escreveu, pelo Twitter, que encaminhou um ofício ao Presidente da República "propondo que ele reúna os governadores, entidades empresariais e trabalhadores, visando um Pacto Nacional pelo Emprego". "Hoje, o secretário de Política Econômica do Governo Federal anunciou que o desemprego vai aumentar", afirmou Dino.



Em entrevista à Folha de S.Paulo, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, disse que a alta moderada nos índices de desemprego não reflete a realidade. "O desemprego já aumentou, os dados é que não mostram isso, sendo bem franco", disse na entrevista. "Temos de estar prontos para endereçar esse problema que vai afligir duramente a sociedade brasileira. Em setembro, os índices de desemprego vão dar um repique grande."